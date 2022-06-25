София, , 11:27 — REGNUM Сотрудницы крупнейшей в балканском регионе Сливенской женской колонии на Юго-востоке Болгарии объявили акцию протеста, потребовав от министра юстиции страны Надежды Йордановой повышения заработной платы и улучшения условий труда. Об этом 25 июня сообщает БНР.

Согласно официальной информации, участницы акции непосредственно встретились с министром в ходе ее посещения указанного заведения. При этом Йорданова пообещала «сделать все возможное, чтобы удовлетворить все протестные требования».

Напомним, только с начала текущего года работники пенитенциарных служб приняли участие в 10 масштабных забастовках.