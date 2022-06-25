Челябинск, , 11:26 — REGNUM В Челябинской области шестеро местных жителей осуждены за хищение нефти на общую сумму больше трёх миллионов рублей. Об этом сообщает областное управление СКР.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

Преступная деятельность велась в 2019–2020 годах. «Чёрное золото» похищали с помощью врезок в нефтепровод «Уфа — Петропавловск». Всего подсудимые украли более 77 тонн нефти.

Суд назначил им от четырёх с половиной до пяти с половиной лет. Наказание считается условным. Также с них взыскан причинённый ущерб.