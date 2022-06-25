Осло, , 11:25 — REGNUM Наличие расстройства психики у подозреваемого в стрельбе в ночном клубе в Осло не исключают норвежские правоохранители. Об этом 25 июня заявил на пресс-конференции представитель полиции Норвегии Кристиан Хатло.

Психическое расстройство Цитата из к/ф «Птаха». Реж. Алан Паркер. 1984. США

Представитель полиции утвердительно ответил на вопрос о возможности наличия у подозреваемого в стрельбе психического расстройства.

«Нам придётся просмотреть его историю болезни, если она у него есть, но сейчас мы с ней не знакомы», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что подозреваемым в стрельбе в ночном клубе в Осло является гражданин Норвегии, родившийся в Иране.