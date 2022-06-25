Барнаул, 25 июня, 2022, 11:24 — ИА Регнум. В Алтайском крае к ликвидации лесного пожара в Угловском районе привлекли самолёт-амфибию Бе-200ЧС МЧС РФ. Как сообщает 25 июня территориальное подразделение спасателей, накануне, 24 июня, было произведено два сброса воды общим объёмом 18 тонн, и еще три сброса — сегодня.

МЧС Авиация тушит лесные пожары в Алтайском крае

Перехода огня на населённые пункты не допущено. Проведена дополнительная опашка населенных пунктов Лаптев Лог, Беленькое и Борисовка. Площадь пожара, пройденная огнём, составляет 2,3 тыс. га. На месте работает аэромобильная группировка МЧС России, оперативные группы с беспилотной авиасистемой, информируют в ГУ МЧС РФ по региону.

Всего к ликвидации пожара привлечено 240 человек, 77 единиц техники от всех взаимодействующих служб. Развернут межведомственный штаб, ситуация находится на постоянном контроле.

Как сообщало ИА REGNUM, с 24 по 27 июня местами в Алтайском крае сохранится высокая (четвёртого класса) и чрезвычайная (пятого класса) пожароопасность.

С 25 по 27 июня 2022 года ожидается аномально жаркая погода с максимальными температурами +30 градусов и выше.

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