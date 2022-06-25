Москва, 25 июня, 2022, 11:22 — ИА Регнум. Остановить экспорт титана предложил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов, передает корреспондент ИА REGNUM 25 июня.

Duma.gov.ru Сергей Миронов

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«Тот факт, что Airbus и Boeing прекратили поставки запчастей и техобслуживание своих самолетов в России, является более чем веским аргументом для полного прекращения сотрудничества с ними. Если они так дорожат нашим металлом, пусть работают в России. Не хотят — пусть остаются без титана», — заявил Миронов.

Концерн Airbus призвал Евросоюз отказаться от планов ввести санкции на российский титан, который используется в критически значимых компонентах самолетов. В настоящее время Россия поставляет 65% необходимого Airbus титана.

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