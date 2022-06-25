Копейск, Челябинская область, 25 июня, 2022, 11:18 — ИА Регнум. В Копейском городском округе Челябинской области 20-летняя гражданка осквернила памятник героям войны. Об этом сообщает областное управление СКР.

Godekan.com Уголовное дело

По данным следствия, на территории школы №23 эта гражданка закрасила табличку на гранитном камне. Преступление удалось раскрыть.

Оперативное сопровождение дела осуществляют сотрудники ФСБ. Проводятся следственные действия.