Донецк, , 11:13 — REGNUM За минувшие сутки в Донбассе уничтожены три украинские установки «Град», две гаубицы и один танк, передает 25 июня Народная милиция ДНР.

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«Совместными действиями военнослужащих ДНР и ВС РФ уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: 3 установки РСЗО БМ-21 «Град», 2 гаубицы М-777, один танк и один грузовой автомобиль», — отмечается в сообщении.

Также подавлены 3 огневые точки ВСУ в районах н.п. Авдеевка, Первомайское, Камышевка.

За сутки ВСУ выпустили по территории ДНР более 180 снарядов из реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град», БМ-27 «Ураган», ствольной артиллерии калибра 155, 152 и 122 мм, танков, минометов калибра 120 мм.