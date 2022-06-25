Вашингтон, 25 июня, 2022, 11:10 — ИА Регнум. Американская исполнительница Тейлор Свифт высказалась относительно отмены постановления о правах на аборт от 1973 года. Она опубликовала пост на эту тему в своём аккаунте в Twitter.

Toglenn Тейлор Свифт

Артистка поделилась постом бывшей первой леди Мишель Обамы, которая высказала негативное отношение к принятому решению верховного суда США. «Я в ужасе о того, где мы сейчас находимся. Что после стольких десятилетий борьбы за права женщин за собственное тело, нас этого лишили», — высказалась Тейлор Свифт.

ИА REGNUM напоминает, 24 июня верховный суд США отменил постановление от 1973 года — теперь права женщин, решивших сделать аборт, не гарантированы. После этого в шести штатах запретили аборты — в Техасе, Кентукки, Луизиане, Миссури, Оклахоме и Южной Дакоте.