Иркутск, , 11:07 — REGNUM В Катангском районе Иркутской области продолжается усиление группировки сил и средств для тушения двух лесных пожаров в труднопроходимых местах Крайнего Севера, сообщает 25 июня телеграм-канал правительства Приангарья.

22-06-25 15.02.57 Правительство Приангарья

Идёт переброска дополнительной группы из семи парашютистов-десантников Иркутской авиабазы охраны лесов.

По поручению губернатора Игоря Кобзева первый заместитель главы региона Роман Колесов и министр лесного комплекса Владимир Читоркин работают на территории Катангского района.

Как сообщало, накануне, 24 июня, в Иркутской области за сутки ликвидировано пять лесных пожаров на общей площади 18,5 га. Два возгорания потушено в Нижнеудинском районе, по одному — в Усть-Илимском, Катангском и Чунском районах.

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