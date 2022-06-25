Парашютисты помогают Приангарью бороться с пожарами
Иркутск, 25 июня, 2022, 11:07 — ИА Регнум. В Катангском районе Иркутской области продолжается усиление группировки сил и средств для тушения двух лесных пожаров в труднопроходимых местах Крайнего Севера, сообщает 25 июня телеграм-канал правительства Приангарья.
Правительство Приангарья
22-06-25 15.02.57
Идёт переброска дополнительной группы из семи парашютистов-десантников Иркутской авиабазы охраны лесов.
По поручению губернатора Игоря Кобзева первый заместитель главы региона Роман Колесов и министр лесного комплекса Владимир Читоркин работают на территории Катангского района.
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