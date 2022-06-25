Красноярск, , 11:07 — REGNUM Вынесен приговор руководителю одного из структурных подразделений Красноярской дирекции по энергообеспечению «Трансэнерго» — филиала РЖД. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

Взятка A-r-e-s

По данным следствия, подсудимый получил более 4 млн рублей взятки от представителя компании, обязавшись способствовать привлечению фирмы в качестве субподрядчика к выполнению строительно-монтажных работы и ремонта на объектах энергообеспечения Красноярской железной дороги.

В ходе расследования фигурант полностью признал свою вину. По итогам слушаний Железнодорожный районный суд Красноярска приговорил его к 4 годам лишению свободы в колонии строгого режима. У него также конфисковали часть взятки в размере 1,85 млн рублей.