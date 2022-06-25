Молдавия, , 11:06 — REGNUM Власти Молдавии, стремясь добиться вхождения республики в Евросоюз, не учитывают мнения народа. Об этом говорится в заявлении оппозиционной Партии социалистов, обнародованном на сайте партии.

Евросоюз Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Интеграция в ЕС означает отказ от части национального суверенитета, — говорится в заявлении. — Суверенитет принадлежит народу. Вот почему решение об уступке части суверенитета через вступление на европейский путь должно было быть согласовано со всем народом посредством общенационального референдума».

В партии отметили, что опросы показывают раскол общества по вопросу о вхождении в ЕС примерно пополам. «Социалисты» считают «недемократичным» навязывание обществу пути развития, которое не поддерживает большинство.

Напомним, Молдавия 23 июня получила статус кандидата на вхождение в состав Евросоюза.

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