Тбилиси, 26 июня, 2022, 21:14 — ИА Регнум. Председатель парламентской фракции правящей украинской партии «Слуга народа» Давид Арахамия выступил, обращаясь к грузинской оппозиции, с критикой правительства Грузии и олигарха Бидзины Иванишвили, сообщает 24 июня грузинский телеканал «TV Пирвели».

President.gov.ua Давид Арахамия

«Наши предки, мои предки тоже сражались за Европу и за то, чтобы занять свое место в Европе! Украина и моя команда сделают все, чтобы Грузия присоединилась к великой европейской семье. Очень грустно осознавать, что грузины попали в плен к одному олигарху. Кстати, большинство членов его семьи проживают на территории Европейского союза. Грузины упускают свой шанс и должны подождать. Я надеюсь, что грузины правильно оценят действия своего правительства», — сказал Арахамия.

Напомним, что Грузии было отказано в получении статуса кандидата в члены ЕС.