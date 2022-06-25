Лондон, 25 июня 2022, 11:02 — REGNUM Демонстрацию участникам проходящего в Британии Гластонберийского музыкального фестиваля выступления украинского лидера Владимира Зеленского прокомментировали 25 июня читатели британского таблоида The Daily Mail.
Накануне выступление Зеленского было показано на указанном музыкальном фестивале перед выступлением одной из групп и этом возмутило британских читателей.
«Я хочу пойти на концерт, чтобы послушать музыку, а не подвергаться мега-пропаганде», — заявил пользователь под ником global tai.
«Зачем вплетать политику в фестиваль? Для подобных вещей есть свое время и место», — отметил PR.
«Я думал, Гластонбери — это музыкальное мероприятие, а не место для встречи с несостоявшимся стендап-комиком», — подчеркнул Malcolm2.
«Он как досаждающая сыпь, которая появляется повсюду. Как британский налогоплательщик, я возмущен тем, что налоги идут на оружие для поддержки конфликта, который Зеленский может закончить», — написал пользователь David-Ian.
«У этого парня нет другой одежды? Он одет как участник боев, но и близко не участвовал ни в каких битвах… Сплошная пантомима», — уточнил Gareth d.
«Обращаться сейчас к пьяным, одуревшим хиппи. Дела, должно быть, плохи», — заключил Chris Ray.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что ВСУ обстреляли из артиллерии Александровку в Донецкой Народной Республике (ДНР).