Лондон, , 11:02 — REGNUM Демонстрацию участникам проходящего в Британии Гластонберийского музыкального фестиваля выступления украинского лидера Владимира Зеленского прокомментировали 25 июня читатели британского таблоида The Daily Mail.

Зеленский Официальное интернет-представительство президента Украины

Накануне выступление Зеленского было показано на указанном музыкальном фестивале перед выступлением одной из групп и этом возмутило британских читателей.

«Я хочу пойти на концерт, чтобы послушать музыку, а не подвергаться мега-пропаганде», — заявил пользователь под ником global tai.

«Зачем вплетать политику в фестиваль? Для подобных вещей есть свое время и место», — отметил PR.

«Я думал, Гластонбери — это музыкальное мероприятие, а не место для встречи с несостоявшимся стендап-комиком», — подчеркнул Malcolm2.

«Он как досаждающая сыпь, которая появляется повсюду. Как британский налогоплательщик, я возмущен тем, что налоги идут на оружие для поддержки конфликта, который Зеленский может закончить», — написал пользователь David-Ian.

«У этого парня нет другой одежды? Он одет как участник боев, но и близко не участвовал ни в каких битвах… Сплошная пантомима», — уточнил Gareth d.

«Обращаться сейчас к пьяным, одуревшим хиппи. Дела, должно быть, плохи», — заключил Chris Ray.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что ВСУ обстреляли из артиллерии Александровку в Донецкой Народной Республике (ДНР).