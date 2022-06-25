Пермский край, 28 октября, 2005, 09:02 — ИА Регнум. 28 октября первые 20 новобранцев из Пермской области отправятся служить в армию. Они будут служить в президентском полку. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил начальник отделения морально-психологической и информационной работы пермского областного военкомата, полковник Леонид Козлов. Следующие отправки начнутся с 11 ноября. За весь осенний призыв Прикамье должно отправить на службу в армию более 3 тысяч молодых людей.