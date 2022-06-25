25 июня 2022 | Время чтения 4 мин

Заявление Энтони Блинкена о том, что санкции уже имеют драматический эффект на экономику России и рубль, свидетельствует о том, что на Западе не знают русский народ и не хотят изучать историю. Мнения соцсетей.

Светлана Шаповалова, , 11:51 — REGNUM Заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что граждане России будут ежедневно чувствовать на себе тяжесть антироссийских санкций Запада, высмеяли в соцсетях и мессенджерах. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее характерные суждения.

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«Американский солипсизм для баранов. Его безумие нарастает. Он демонстративно против фактов. Ему вообще не интересны ни игнорируемые им факты, ни то, что эти факты видны всем, кто даст себе труд открыть букварь. Ему не интересны зрители, ибо им он отводит роль баранов. Вот что говорит Блинкен, потерявший рассудок и стыд: «Санкции уже имеют драматическое влияние на экономику России и рубль». Что рубль? В чём его драма? В укреплении? Или Блинкен стал убиваемым санкциями экспортёром из России, которому невыгоден крепкий рубль? Но при чем здесь именно радикально крепнущий рубль, что само по себе есть мечта каждой экономической власти? Или Блинкен просто лжец и идиот, а его принцип — «хоть ссы в глаза»?» — поделился мнением в своём телеграм-канале главный редактор ИА REGNUM Модест Колеров.

«Я так расстроилась от нашей тяжелой повседневной жизни, что кофе и бутерброд с фермерским маслом и свежайшим паштетом поела без всякого удовольствия», — иронизирует в телеграм-чате ИА REGNUM Клена Клименко.

«Как хорошо, что у них недоумки в Демпартии…» — считает Гульмира.

Энтони Блинкен (сс) U.S. Department of State

«Великий гегемон решает за другие страны — кому жить, а кому умереть… Амерская элита такая смешная… Навела бы порядок в своей стране…, а то развели у себя «петушиные фермы», срам один», — предлагает Лидия.

«Отправьте ему кто-нибудь «Братьев Карамазовых» Достоевского» — призывает Екатерина.

«Продукты питания есть — это главное, а сумки и обувь нам Китай сошьёт…» — считает Марина Тимирязева.

«Какие же они примитивные — для них ужас и конец света наступает, когда они не могут что-то желаемое купить! Общество потребления. А мы привыкли обходиться необходимым, у нас другие потребности есть. Жаль их!» — рассуждает Марина Терентьева.

«Хотите уничтожить Америку, отнимите у них бургеры и колу. А у нас есть огороды! Мы привыкшие», — соглашается Вячеслав.

«Они не знают русский народ, наших предков, хотя достаточно почитать историю. Мы проживем без них, а они без нас — нет!» — считает Татьяна Труфанова.

«Пытаться создать в России дефицит, понизить уровень жизни и ещё подначивать к перевороту — это преступление вообще-то. Вы нарушаете международное право и собственную конституцию. Хунта», — обратился к Блинкену Игорь Рогатин.

«Радует, что, наконец, все маски сброшены. Больше нет никаких «западных партнеров», а есть враги. Враги, которые потеряли возможность скрывать, что главное для них — вредить россиянам, а не нести «свет демократии»», — считает Артём Королевский.

Под маской мира. Советский плакат. 1920 (фрагмент)

«В этом их проблема. Для них смысл жизни — покупать как можно больше ненужного говна (даже если это говно очень качественное, оно чаще всего реально ненужное и забывается через неделю после покупки, если не раньше) и каждый год это говно менять на новое, за большие деньги. А про существующий смысл жизни нормального человека, отличный от желания и возможности постоянно тратить бабки на всякую хрень, им не рассказывали. Именно поэтому они и не поймут, и проиграют всем радужным коллективом. Я смог объяснить знакомой американке, что такое Родина, но реально это было тяжело, при том что она очень понятливая», — поделился Валерий Федорихин.

«Мы еще посмотрим, кто будет страдать больше: россияне без условных кроссовок или американцы без бензина и жратвы. И кто первым попросит пощады», — отметил Вадим Дубило.

«Давно покупаю одежду российских дизайнеров, есть обалденная кожаная обувь, сумки, как-то купила куртку короткую двустороннюю — 3500 руб. всего. До сих пор спрашивают, где взяла и что за фирма. Наша российская. Косметика уходовая наша, натуральная. Чего нельзя сделать в нашей огромной стране?

Просто нас многие годы ориентировали на всё западное. Одни названия чего стоят: евроокна, европростыня, блин, евроремонт, бензин евро. Так и будешь чувствовать себя вторым сортом, что ты не евро, пора уже встряхнуть с себя всем восторженность тем, что восторга и не заслуживает.

Гнилое всё. И демократия, и отношение к собственности, отсутствие духовности и вечная ненависть к России. Любить надо свою страну, любить. Не плакать и стонать за бургеры, колу», — считает Надежда С.

«Вот смотришь на весь этот Запад и Европу и думаешь: «Спасибо, что Россия — Родина», — поделилась мнением Светлана.

Как сообщало ИА REGNUM, госсекретарь США Энтони Блинкен 24 июня заявил журналистам, что население России будет ежедневно чувствовать на себе тяжесть санкций Запада, введённых против РФ. По его мнению, санкции уже имеют драматическое влияние на экономику России и рубль.

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