Екатеринбург, 25 июня, 2022, 10:57 — ИА Регнум. В Свердловской области нашли девочку, которую её отец прятал, не желая передавать матери. Об этом сообщает областное управление СКР.

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В пресс-службе регионального УФССП отметили, что девочка должна была быть передана матери на основании решения суда. Однако её отец отказался исполнить судебное решение.

В пресс-службе областного главка МВД добавили, что ребёнка нашли сотрудники полиции совместно с ГИБДД. Полиция продолжает оперативное сопровождение уголовного дела, которое ранее возбудил СКР.