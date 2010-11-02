Кызыл, 25 июня, 2022, 10:56 — ИА Регнум. В спортивном комплексе «Субедей» в Кызыле стартовал чемпионат России по вольной борьбе. Соревнования продлятся до 27 июня, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Тувы.

Цитата из видео правительства Тувы Чемпионат России по вольной борьбе 2022. Тува

В первый день прошли предварительные схватки и полуфиналы в весовых категориях до 61, 70, 79, и 92 кг. За звание чемпионов страны будут бороться более 400 спортсменов.

Напомним, республика принимает турнир такого уровня регион второй раз в истории. Впервые общероссийский чемпионат по вольной борьбе Тува принимала в 1997 году.