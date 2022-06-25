Будапешт, , 10:54 — REGNUM Решение Евросовета предоставить статус кандидата на вхождение в Евросоюз Украине и Молдавии, но отказать в этом Грузии было несправедливым. Об этом в соцсети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Петер Сийярто

«Мы в Венгрии прекрасно знаем, что такое брюссельские двойные стандарты, что сейчас, к сожалению, испытали и наши грузинские друзья, — написал Сийярто. — Наряду с Украиной и Молдавией, Грузия тоже должна была получить статус кандидата в члены ЕС».

Он заявил, что такое решение является непонятным, а также вредным для Евросоюза. По мнению главы венгерского МИД, это Брюсселя вызвано отсутствием стратегического видения и неуважением к грузинскому народу.

Напомним, Грузии вместо статуса кандидата в ЕС предоставлена «европейская перспектива». Еврокомиссия опубликовала список из 12 условий, которые должны быть выполнены в стране для получения статуса кандидата в течение полугода. Требуется либерализация законодательства, примирение властей с оппозицией и «деолигархизация».

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