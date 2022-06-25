* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, , 10:53 — REGNUM Источники в провинции афганской Сарипуль сообщают, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) после перерыва в несколько часов возобновили атаки на позиции маулави Махди в уезде Балхаб.

По данным источника, в ходе столкновений 24 июня было убито 14 талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и 9 ранено, пишет «8 Собх».

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) расстреляли главу уезда Дарайе-Суф провинции Саманган за то, что он «плохо сражался». Источник подчеркивает, что, несмотря на давление талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), никаких изменений на линии соприкосновения сил не произошло.

Бои в уезде Балхаб провинции Сарипуль между талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и маулави Махди продолжаются в течение трех дней.