Лондон, , 10:51 — REGNUM Великобритания может объявить России «войну» в случае, если воевавших на стороне киевского режима и приговорённых к смерти Верховным суда Донецкой народной республики (ДНР) британских наемников казнят. Такое мнение 25 июня высказал обозреватель британской газеты Express.

Великобритания Даниль Муллагалиев © ИА REGNUM

Как указывается в публикации, накануне британский наёмник Эйден Аслин позвонил своей матери и рассказал, что власти Британии не ведут переговоров по этому вопросу с властями ДНР, из-за чего его скоро казнят.

Кроме того, уточняется, что при таком развитии ситуации премьер-министр Соединённого королевства Борис Джонсон может пойти «ва-банк», после чего конфликт на Украине якобы «примет крайне опасный оборот, из которого, возможно, уже не будет возврата».

«Если эти казни продолжатся, у Британии и всего Запада не будет иного выбора, кроме как поднять ставки — больше оружия, больше санкций и, возможно, ударный самолет, о котором просил президент Зеленский», — утверждает автор материала.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Австралия, Великобритания, Новая Зеландия, США и Япония объявили о создании в Тихоокеанском регионе альянса Partners in the Blue Pacific (PBP), направленного на развитие эффективного сотрудничества и поддержки островных государств региона.