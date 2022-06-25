София, , 10:51 — REGNUM В результате спецоперации пограничной полиции Болгарии в районе населенного пункта Странджа на Юго-востоке Болгарии задержана большая группа нелегальных иммигрантов. Об этом 25 июня сообщает софийский информационный портал Digi24.

По некоторым данным, 24 человека, имевших при себе паспорта граждан ряда азиатских стран, пешком пересекли иранско-турецкую и турецко-болгарскую границы. Как утверждают нелегалы, они направлялись в Западную Европу.

Ведется следствие. В данный момент указанные лица размещены в местном лагере для беженцев.

Напомним, ранее официальная София объявила о намерении «максимально укрепить» южные границы Болгарии.