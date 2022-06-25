Осло, 25 июня 2022, 10:49 — REGNUM Подозреваемым в стрельбе в ночном клубе в Осло является гражданин Норвегии, родившийся в Иране, сообщили в полиции.
«Подозреваемый — гражданин Норвегии иранского происхождения. Ему вменяют убийство, покушение на убийство и организацию теракта», — отмечается в сообщении.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что инцидент со стрельбой в Осло, в результате чего двое погибли и более 10 человек ранены, полиция расследует как теракт.
В ведомстве создан штаб для расследования преступления.
Читайте ранее в этом сюжете: Полиция расследует стрельбу в ночном клубе в Осло как теракт