Осло, , 10:49 — REGNUM Подозреваемым в стрельбе в ночном клубе в Осло является гражданин Норвегии, родившийся в Иране, сообщили в полиции.

«Подозреваемый — гражданин Норвегии иранского происхождения. Ему вменяют убийство, покушение на убийство и организацию теракта», — отмечается в сообщении.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что инцидент со стрельбой в Осло, в результате чего двое погибли и более 10 человек ранены, полиция расследует как теракт.

В ведомстве создан штаб для расследования преступления.

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