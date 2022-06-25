Северск, Томская область, , 10:47 — REGNUM В Томской области очередной жертвой телефонных мошенников стал житель города Северска 1965 года рождения. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МВД, схема обмана оказалась «традиционной».

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Мужчине позвонили с неизвестного номера и, представившись сотрудником банка, заявили, что мошенники пытаются подключиться к банковской карте потерпевшего. Северчанин ответил, что не является клиентом этого банка, на что звонивший сказал, что с ним свяжутся представители его финансовой организации.

После этого мужчине позвонили со второго номера и убедили в необходимости взять кредит и перевести деньги на «безопасный счёт». Всё это было нужно якобы для поимки преступников.

«Выполняя инструкции неизвестного, потерпевший самостоятельно оформил кредитные обязательства на сумму более 2 миллионов рублей и перевёл на указанные ему счета», — отметили в ведомстве.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело.