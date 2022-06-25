Владивосток, 25 июня 2022, 10:47 — REGNUM Во Владивостоке 25 июня прошла торжественная церемония выпуска воспитанников филиала Нахимовского военно-морского училища (НВМУ). Об этом сообщает пресс-служба Тихоокеанского флота (ТОФ) на сайте Минобороны РФ.
Уже четвёртый по счёту выпуск училища по традиции провожали на 33-м причале Приморской флотилии разнородных сил ТОФ на Корабельной набережной столицы региона. Выпускникам, закончившим обучение с отличием, красные дипломы вручили командующий ТОФ адмирал Сергей Авакянц и губернатор Приморского края Олег Кожемяко.
В финале церемонии бывшие нахимовцы попрощались со знаменем училища, прошли парадным маршем перед командованием и сфотографировались на борту корвета ТОФ «Герой России Алдар Цыденжапов».
Как сообщало ИА REGNUM, воспитанники Мурманского филиала Нахимовского военно-морского училища в июне прошли летнюю морскую практику на Северном флоте.
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