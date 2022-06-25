Владивосток, , 10:47 — REGNUM Во Владивостоке 25 июня прошла торжественная церемония выпуска воспитанников филиала Нахимовского военно-морского училища (НВМУ). Об этом сообщает пресс-служба Тихоокеанского флота (ТОФ) на сайте Минобороны РФ.

Нахимовцы дарят цветы преподавателям Александр Полегенько © ИА REGNUM

Уже четвёртый по счёту выпуск училища по традиции провожали на 33-м причале Приморской флотилии разнородных сил ТОФ на Корабельной набережной столицы региона. Выпускникам, закончившим обучение с отличием, красные дипломы вручили командующий ТОФ адмирал Сергей Авакянц и губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

пресс-служба ТОФ «Аттестаты об образовании и знаки отличия выпускников получили 50 нахимовцев. Молодые патриоты планирует продолжить обучение в высших военных учебных заведениях Минобороны, в том числе в Тихоокеанском высшем военно-морском училище имени адмирала Степана Осиповича Макарова».

В финале церемонии бывшие нахимовцы попрощались со знаменем училища, прошли парадным маршем перед командованием и сфотографировались на борту корвета ТОФ «Герой России Алдар Цыденжапов».

Как сообщало ИА REGNUM, воспитанники Мурманского филиала Нахимовского военно-морского училища в июне прошли летнюю морскую практику на Северном флоте.

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