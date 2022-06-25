Кишинёв, 25 июня, 2022, 10:44 — ИА Регнум. Экономику Молдавии нужно сильно изменить, чтобы страна могла претендовать на вхождение в еврозону. Об этом в соцсети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявил бывший директор департамента реального сектора минэкономики республики Дмитрий Барбалат.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Экономика

Он отметил, что есть так называемые Маастрихтские критерии для стран, которые хотят объединить свою экономику с экономкой Евросоюза. В Молдавии показателей далеки от этого.

Барбалат указал на то, что дефицит государственного бюджета страны не должен превышать 3% от ВВП, а в Молдавии он вырос до 7,1%. Кроме того, уровень годовой инфляции в стране не должен быть выше 1,5%, а в Молдавии этот показатель около 30%.

«У нас инфляция в разы больше, чем даже средняя по ЕС и Еврозоне. Долгосрочные процентные ставки по государственным облигациям не должны превышать более чем на 2% среднее значение соответствующих ставок в странах с самой низкой инфляцией», — написал эксперт

Напомним, 23 июня Евросовет принял решение предоставить Молдавии статус кандидата на вхождение в ЕС.