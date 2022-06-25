Вашингтон, , 10:41 — REGNUM Соединённые Штаты и их партнёры из Европы не ожидали таких экономических последствий, которые они испытывают после того, как ввели санкции против России. Об этом 24 июня говорится в материале издания The New York Times под названием «Альянс во главе с США сталкивается с разочарованием и болью из-за санкций против России».

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Отмечается, что после введения США и Европой эмбарго или сокращения поставок нефть из России, цены на энергоносители резко выросли и это способствовало увеличению доходов Москвы от их продажи.

При этом со ссылкой на вице-президента Фонда Карнеги по исследованиям Эндрю Вайса уточняется, что экономика стран Запада оказалась более уязвимой, чем считали западные правительства.

Также издание предполагает, что американская Республиканская партия в результате этого «извлечет выгоду» из растущей стоимости жизни в США в ходе промежуточных выборов в конгресс страны, которые состоятся осенью 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее возможность проведения встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в ходе совещания глав внешнеполитических ведомств стран — участниц «Группы двадцати» (G20), которое состоится в Индонезии, не исключил госсекретарь США Энтони Блинкен.