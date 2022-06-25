Осло, , 10:41 — REGNUM Инцидент со стрельбой в Осло, в результате чего двое погибли и более 10 человек ранены, полиция расследует как теракт.

Скорая помощь. Осло Dickelbers

Полиция уже задержала предполагаемого преступника. В ведомстве создан штаб для расследования преступления.

В результате стрельбы два человека погибли и несколько получили ранения.

Ранее сообщалось, что в центре Осло в ночном клубе неизвестный открыл стрельбу по людям. Других подробностей пока нет.

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