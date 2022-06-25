Осло, 25 июня, 2022, 10:41 — ИА Регнум. Инцидент со стрельбой в Осло, в результате чего двое погибли и более 10 человек ранены, полиция расследует как теракт.

Dickelbers Скорая помощь. Осло

Полиция уже задержала предполагаемого преступника. В ведомстве создан штаб для расследования преступления.

В результате стрельбы два человека погибли и несколько получили ранения.

Ранее сообщалось, что в центре Осло в ночном клубе неизвестный открыл стрельбу по людям. Других подробностей пока нет.