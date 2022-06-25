Полиция расследует стрельбу в ночном клубе в Осло как теракт
Осло, 25 июня, 2022, 10:41 — ИА Регнум. Инцидент со стрельбой в Осло, в результате чего двое погибли и более 10 человек ранены, полиция расследует как теракт.
Dickelbers
Скорая помощь. Осло
Полиция уже задержала предполагаемого преступника. В ведомстве создан штаб для расследования преступления.
В результате стрельбы два человека погибли и несколько получили ранения.
Ранее сообщалось, что в центре Осло в ночном клубе неизвестный открыл стрельбу по людям. Других подробностей пока нет.