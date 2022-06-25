25 июня 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили заявление министра экономики ФРГ Роберта Хабека о том, что в Германии газовый кризис в связи с сокращением поставок газа по «Северному потоку» Российской Федерацией.

Оксана Переможенко, , 11:32 — REGNUM В Германии газовый кризис в связи с сокращением поставок газа по «Северному потоку». Об этом 24 июня в интервью журналу Spiegel сообщил министр экономики ФРГ Роберт Хабек.

Пьер Эдуар Фрер. Холодный день (фрагмент). 1858

«У нас газовый кризис. Как федеральное правительство, мы делаем всё возможное, чтобы стабилизировать ситуацию с энергоснабжением», — сказал он, добавив, что «потребление газа необходимо снизить везде, где это возможно».

Политик также подчеркнул, что нехватка топлива может привести к закрытию ряда отраслей промышленности.

Заявление министра обсудили в социальных сетях. Многие участники обсуждения восприняли новость с сарказмом, так как Германия по своей вине оказалась в таком положении и при желании можно было бы запустить газопровод «СП-2».

«Зато Китай будет на коне», — с сарказмом отреагировал 94 252.

«Зима будет долгой», — смеется Svetlana G.

Европа мерзнет Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Пусть поучатся у украинцев скакать, хоть так согреются», — пошутил один из участников обсуждения.

«Главный бенефициар этих военных действий — Великобритания — продолжает разваливать Германию», — отметил «АА А».

«Жду, когда на заработки в Россию будут приезжать европейцы, вот умора будет», — смеется Den.

«Зима близко. Суровая зима для недружественных стран», — с сарказмом добавила Ируся.

«Фрицы думали, обойдутся без России. Ничего страшного, украинцы научат их зимой скакать», — отреагировала Нина.

«Но выход есть: Nord Stream 2 к запуску готов», — написал Alexandr.

«Тогда у Европы будут диссонанс и психическое расстройство…» — ответил ему (Alexandr) один из участников обсуждения.

«А ещё будет весело, если к ним в этом году придёт настоящая русская зима с морозами под минус 30. Опять заорут про климатическое оружие русских», — добавила Екатерина.

«А собирались же сами полностью отказываться недавно. Все мечты сбываются. Пока частично. Газпром, он такой», — пошутил Wild Сat.

«Пусть готовят еду во дворах на кострах. Есть чему поучиться у разбитого Донбасса», — пишет Евгений.

«Украина им поможет», — иронизирует один из комментирующих.

«Идут к светлому будущему», — смеется «Корсак».

«Назло кондуктору пойду пешком», — отреагировала Olga B., вероятно. таким образом указывая на то, что «Северный поток — 2» можно запустить в любой момент, было бы желание.

«Поздравляем! Сидите голодные, немытые и мерзните! Это очень отрезвляет и ума добавляет!» — с сарказмом отметил «Кот».

«Хвастаются, кому хуже», — прокомментировал новость Алексей Л.

«Так держать! Умнички какие! Так сами себя уничтожают», — с юмором подытожила Tina S.