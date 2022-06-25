Оксана Переможенко, 25 июня 2022, 11:32 — REGNUM В Германии газовый кризис в связи с сокращением поставок газа по «Северному потоку». Об этом 24 июня в интервью журналу Spiegel сообщил министр экономики ФРГ Роберт Хабек.

Пьер Эдуар Фрер. Холодный день (фрагмент). 1858
Пьер Эдуар Фрер. Холодный день (фрагмент). 1858

«У нас газовый кризис. Как федеральное правительство, мы делаем всё возможное, чтобы стабилизировать ситуацию с энергоснабжением», — сказал он, добавив, что «потребление газа необходимо снизить везде, где это возможно».

Политик также подчеркнул, что нехватка топлива может привести к закрытию ряда отраслей промышленности.

Заявление министра обсудили в социальных сетях. Многие участники обсуждения восприняли новость с сарказмом, так как Германия по своей вине оказалась в таком положении и при желании можно было бы запустить газопровод «СП-2».

«Зато Китай будет на коне», — с сарказмом отреагировал 94 252.

«Зима будет долгой», — смеется Svetlana G.

Европа мерзнет
Европа мерзнет
Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Пусть поучатся у украинцев скакать, хоть так согреются», — пошутил один из участников обсуждения.

«Главный бенефициар этих военных действий — Великобритания — продолжает разваливать Германию», — отметил «АА А».

«Жду, когда на заработки в Россию будут приезжать европейцы, вот умора будет», — смеется Den.

«Зима близко. Суровая зима для недружественных стран», — с сарказмом добавила Ируся.

«Фрицы думали, обойдутся без России. Ничего страшного, украинцы научат их зимой скакать», — отреагировала Нина.

«Но выход есть: Nord Stream 2 к запуску готов», — написал Alexandr.

«Тогда у Европы будут диссонанс и психическое расстройство…» — ответил ему (Alexandr) один из участников обсуждения.

«А ещё будет весело, если к ним в этом году придёт настоящая русская зима с морозами под минус 30. Опять заорут про климатическое оружие русских», — добавила Екатерина.

«А собирались же сами полностью отказываться недавно. Все мечты сбываются. Пока частично. Газпром, он такой», — пошутил Wild Сat.

«Пусть готовят еду во дворах на кострах. Есть чему поучиться у разбитого Донбасса», — пишет Евгений.

«Украина им поможет», — иронизирует один из комментирующих.

«Идут к светлому будущему», — смеется «Корсак».

«Назло кондуктору пойду пешком», — отреагировала Olga B., вероятно. таким образом указывая на то, что «Северный поток — 2» можно запустить в любой момент, было бы желание.

«Поздравляем! Сидите голодные, немытые и мерзните! Это очень отрезвляет и ума добавляет!» — с сарказмом отметил «Кот».

«Хвастаются, кому хуже», — прокомментировал новость Алексей Л.

«Так держать! Умнички какие! Так сами себя уничтожают», — с юмором подытожила Tina S.