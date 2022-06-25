Бухарест, , 10:37 — REGNUM Представители Национальной фискальной администрации Румынии (ANAF) уточнили число румынских граждан, чьи доходы подлежат обязательной налоговой проверке. Об этом 25 июня сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Согласно официальной информации, в течение ближайшего месяца будет осуществлен аудит финансовых поступлений в отношении 561 тыс. человек. При этом проверки коснутся как заподозренных в махинациях местных чиновников, так и ряда политиков.

По словам главы ANAF Лучиана Хейуша, указанная акция станет самой масштабной в новейшей истории Румынии.

Напомним, соответствующая проверка стартует 1 июля нынешнего года. Особое внимание инспекторов будет уделено гражданам, имеющим дополнительные доходы в сумме от $25 тыс.