Донецк, 25 июня 2022, 10:36 — REGNUM ВСУ обстреляли Александровку в ДНР. Об этом 25 июня сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️10:25 — н.п. Новомихайловка — н.п. Александровка: выпущено 3 снаряда калибра 122 мм», — отмечается в сообщении.
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