Минск, , 10:34 — REGNUM Укрепление взаимодействия между Минском и Москвой создает условия для успешного преодоления глобальных вызовов и угроз, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

Об этом говорится в поздравлении Лукашенко президенту РФ Владимиру Путину по случаю 30-летия со дня установления дипломатических отношений между двумя странами.

«Убежден, укрепление конструктивного взаимодействия между Минском и Москвой как в рамках Союзного государства… создает необходимые условия для успешного преодоления глобальных вызовов и угроз», — отмечается в поздравлении.

«Для двух народов ориентированность на тесное плодотворное сотрудничество является естественным процессом, предопределенным их географической близостью, создававшимися веками неразрывными культурными и духовными узами, общим героическим прошлым», — подчеркивается в поздравлении.