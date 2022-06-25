Улан-Удэ, 25 июня, 2022, 10:33 — ИА Регнум. В Бурятии отмечают традиционный спортивно-культурный праздник Сурхарбан. Праздничные мероприятия 24 июня стартовали с конных скачек на ипподроме Иволгинского дацана, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Телеграмм-канал Алексея Цыденова Сурхарбан в Бурятии

Сегодня, 25 июня основные мероприятия проходят на Центральном стадионе. Здесь идут соревнования по борьбе «Бүхэ барилдаан», стрельбе из лука «Сурхарбан», гиревому спорту, шахматам «Шатар», разбиванию хребтовой кости «hээр шаалган», бурятской традиционной игре в кости «Шагай наадан».

«Этот красочный праздник объединяет всех жителей нашей республики. В нем отражается вся красота древних традиций — здесь есть и соревновательный дух, спортивные достижения, любовь к своим корням и уважение к старшему поколению», — отметил глава региона Алексей Цыденов.

Как сообщало ИА REGNUM, в городе сегодня запретили продажу алкогольных напитков.