Комрат, Молдавия, 25 июня, 2022, 10:31 — ИА Регнум. Заявления представителей властей Молдавии о планах объявить санкции против России приведёт к обострению ситуации в стране. Об этом в соцсети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявил депутат Народного собрания (парламент) Гагаузской автономии Молдавии Виктор Петров.

BFPlayer 0 Гагаузия

«Это бездумная и ошибочная позиция, которая может привести к полной деградации молдавско-российских отношений и падению национальной экономики и, учитывая, сколько молдавских и гагаузских семей связаны историческими узами с Россией — к полному социальному краху», — написал Петров.

Он также осудил заявления представителей центрального руководства Молдавии, что нужно выходить из СНГ и ЕАЭС. Петров заявил, что жители Гагаузии никогда не поддержат этого и тем более не поддержат «введения санкций против наших исторических друзей — народа великой России».

Депутат призвал власти одуматься и не обострять ситуацию в стране, которая и так движется к хаосу.

Напомним, ранее глава комиссии парламента Молдавии по внешней политике и европейской интеграции Дойна Герман заявила, что получение статуса кандидата на вступление в ЕС делает неизбежным выход республики из СНГ. Спикер молдавского парламента Игорь Гросу заявил, что этот статус теперь обязывает Кишинёв ввести санкции против России.