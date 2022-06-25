Москва, 25 июня, 2022, 10:33 — ИА Регнум. Центробанк поспешил воспользоваться ситуацией с ценами на запчасти для автомобилей, чтобы пролоббировать интересы страховщиков. Как передает корреспондентИА REGNUM25 июня, об этом заявил руководитель фракции СРЗП в ГосдумеСергей Миронов.

Duma.gov.ru Сергей Миронов

Центральный Банк России намерен изменить тарифы ОСАГО из-за резкого подорожания запчастей. Общественное обсуждение по новым тарифам продлится до 28 июня.

Миронов считает, что намерение регулятора расширить тарифный коридор ОСАГО на 26% вверх и вниз из-за резкого подорожания автозапчастей необоснованно.

«Уже сам заявленный предлог — рост цен на запчасти — говорит о том, что грядущие изменения затеяны исключительно ради повышения тарифов, а все разговоры о снижении стоимости полиса для аккуратных водителей не более чем дымовая завеса», — отметил депутат.

По его мнению, Центробанк намеренно игнорирует факторы, влияющие на рынок запасных частей для автомобилей.

«Действительно, когда рубль резко упал, это отразилось на стоимости запчастей. Но сейчас совсем другой курс, в феврале был скачок, а уже в апреле ценники начали снижаться. К тому же правительство разрешило параллельный импорт, что приведет к значительному удешевлению автодеталей», — сказал Миронов.

По некоторым оценкам, поставляемые независимыми импортерами оригинальные запчасти могут быть как минимум на 20−25% дешевле, добавил он.

«По сути, Центробанк поспешил воспользоваться ситуацией, чтобы пролоббировать интересы тех, кого он должен «регулировать» — в данном случае страховщиков. Что, увы, нас уже давно не удивляет», — заключил Миронов.