Москва, 25 июня, 2022, 10:25 — ИА Регнум. Член российского отряда космонавтов Анна Кикина отправляется в США для прохождения этапа тренировок в рамках программы перекрёстных полётов. 25 июня об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

NASA Kennedy SpaceX Crew Dragon

В рамках очередного этапа подготовки к полёту на американском корабле Crew Dragon Кикина пройдёт тренировки со скафандром. Также она поучаствует в лекционных занятиях, где ознакомится с последними изменения в работе систем корабля.

«Запуск корабля Crew Dragon с экипажем Crew 5, в состав которого может быть включена Анна Кикина, планируется на 1 сентября», — добавили в Роскосмосе.

Россия и США начали переговоры об организации перекрёстных полётов к Международной космической станции после ввода в эксплуатацию кораблей Crew Dragon. В предыдущие годы — после отказа от кораблей Space Shuttle — все члены экипажа доставлялись на МКС российскими кораблями серии «Союз».

Перекрёстные полёты призваны повысить безопасность экипажа станции за счёт взаимного обучения систем управления российскими и американскими системами.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 марта 2022 года на российском корабле «Союз МС-19» вместе с космонавтами Антоном Шкаплеровым и Петров Дубровым на Землю вернулся астронавт США Ванде Хай.