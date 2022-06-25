Вашингтон, , 10:25 — REGNUM Вслед за Миссури полный запрет на проведение абортов объявили в Техасе, пишет The Texas Tribune.

Решение вступит в силу через месяц после вердикта Верховного суда США, отменившего гарантированное право на аборт. Однако клиники штата уже перестали проводить такие операции.

Женщины, которые сделают аборт нелегально, не будут преследоваться по закону, но врачам, незаконно прервавшим беременность, грозит штраф до $100 тыс. и заключение вплоть до пожизненного.

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