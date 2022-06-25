Кигали, 25 июня, 2022, 10:19 — ИА Регнум. По словам премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, странам «Большой семёрки» и НАТО не стоит подталкивать киевский режим к тому, чтобы заключить мир с Россией путём отказа от части своей территории. Он заявил об этом 24 июня в ходе визита в Руанду, его приводит газета The Guardian.

Stemoc Борис Джонсон

«Мое послание коллегам в G7 и, в частности, в НАТО будет звучать так: «Сейчас не время соглашаться и поощрять украинцев идти на плохой мир, на мир, ради которого им предлагается отказаться от части своей территории в обмен на прекращение огня. Я думаю, что это было бы катастрофой», — сказал он.

Также Джонсон отметил, что, как он считает, когда Киев восстановит силы, Западу важно показать, что он с на долгое время вместе с украинской стороной и готовы дать ей стратегическую устойчивость.

«Самое важное, что у Украины сейчас очень много проблем и, если (президент России Владимир) Путин победит, это будет катастрофой», — добавил британский премьер-министр.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что министерство обороны США заключило контракт на $12 млрд, связанный с обслуживанием систем межконтинентальных баллистических ракет, с оборонной корпорацией BAE Systems из Великобритании.