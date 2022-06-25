Санкт-Петербург, 25 июня 2022, 10:19 — REGNUM Совместная командно-штабная тренировка военнослужащих гидрометеорологической службы Ленинградского объединения ВВС и ПВО Западного военного округа (ЗВО) стартовала в регионе 24 июня. Об этом сообщает пресс-служба ЗВО на сайте Минобороны РФ.
Руководит тренировкой, к которой привлечены органы управления гидрометеорологическим обеспечением и подразделения, выполняющие мероприятия гидрометеорологического обеспечения, начальник Гидрометеорологической службы Вооружённых сил России полковник Владимир Удриш.
Как сообщало ИА REGNUM, пилоты отдельного корабельного истребительного авиационного полка Северного флота провели над Кольским полуостровом тренировочные полёты, в ходе которых отработали слётанность в парах и тактику ведения манёвренного воздушного боя на ближних дистанциях.
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