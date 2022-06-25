Санкт-Петербург, , 10:19 — REGNUM Совместная командно-штабная тренировка военнослужащих гидрометеорологической службы Ленинградского объединения ВВС и ПВО Западного военного округа (ЗВО) стартовала в регионе 24 июня. Об этом сообщает пресс-служба ЗВО на сайте Минобороны РФ.

Авиашоу отменено из-за погоды Юлия Карнаева © ИА REGNUM

Руководит тренировкой, к которой привлечены органы управления гидрометеорологическим обеспечением и подразделения, выполняющие мероприятия гидрометеорологического обеспечения, начальник Гидрометеорологической службы Вооружённых сил России полковник Владимир Удриш.

пресс-служба ЗВО «Целью тренировки является организация подготовки к гидрометеорологическому обеспечению войск в условиях обостряющейся военно-политической обстановки».

Как сообщало ИА REGNUM, пилоты отдельного корабельного истребительного авиационного полка Северного флота провели над Кольским полуостровом тренировочные полёты, в ходе которых отработали слётанность в парах и тактику ведения манёвренного воздушного боя на ближних дистанциях.

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