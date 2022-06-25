Ереван, 25 июня, 2022, 10:15 — ИА Регнум. Новый митинг движения «Сопротивление» выступающего за отставку правительства Армении, состоится в Ереване 1 июля. Об этом объявил своим сторонникам в ходе протестной акции, проходившей вечером 24 июня вице-спикер парламента страны от оппозиционного блока «Армения» Ишхан Сагателян.

parliament.am Вице-спикер НС Армении Ишхан Сагателян

Он сообщил, что акция будет на площади Франции в 19:30 по местному времени (18:30 мск). До этого времени движение также может объявить о дополнительных акциях.

Сагателян отметил, что оппозиция будет по средам проводить общественные обсуждения ситуации в стране, а по пятницам — митинги. Также идёт работа о подготовке координационных центров в регионах страны.

«Формула такова: наши митинги, шествия, акции продолжаются, параллельно с этим мы осуществляем ряд организационных работ с целью расширения движения, подготовки к более решительной и важной борьбе с новым размахом», — сказал Сагателян.

Напомним, оппозиционные партии Армении около двух месяцев проводят уличные акции протеста, добиваясь отставки правительства. Они обвиняют власти в готовности сдать национальные интересы для заключения мирного договора с Азербайджаном.