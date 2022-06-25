Томск, 25 июня, 2022, 10:13 — ИА Регнум. В Томской области начнётся суд по делу об убийстве местной жительницы. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, в совершении преступления обвиняют её сожителя.

sobbly Разбитая посуда

По данным следствия, 30 апреля между сожителями после совместного распития спиртных напитков произошла ссора из-за нежелания потерпевшей мыть посуду. В ходе конфликта 61-летний мужчина схватил нож и ударил им женщину.

Последняя в результате скончалась в больнице. Злоумышленник в ходе расследования признался в содеянном, в настоящее время он находится под стражей.

«Расследование уголовного дела завершено, и материалы дела вместе с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлены в Октябрьский районный суд Томской области для рассмотрения по существу», — отметили в ведомстве.