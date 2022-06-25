Попасная, , 10:09 — REGNUM Следователи СК РФ обеспечили доставку гуманитарной помощи в город Попасная, живущему под обстрелами со стороны ВСУ. Местные военные обеспечили раздачу ее местным жителям.

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Гуманитарная помощь была собрана различными организациями, включая ЦИК РФ и сам Следственный комитет. Его же сотрудники обеспечили доставку груза в Попасную, которая до сих пор живет под плотным обстрелом.

«В Попасной сейчас живет не больше 25 человек. Они приходят к нам за продуктами, водой, лекарствами. Стараемся их обеспечить, так что эта гумпомощь очень кстати», — сообщил журналистам командир расквартированной здесь военной части Народной милиции.