Омск, , 10:06 — REGNUM Спасатели в Омске ликвидируют последствия железнодорожной аварии, в результате чего произошла утечка химической жидкости — толуилендиизоцианата. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по области, угрозы населению нет.

Утечка произошла из контейнера, следовавшего из Владивостока ГУ МЧС по Омской области

24 июня стало известно, что на станции Входная из контейнера, следовавшего из Владивостока в составе грузового поезда произошла утечка химикатов. Скорость истечения составляет около 120 капель в минуту. Платформу отцепили от поезда и установили на тупиковый путь.

На месте работают представители службы радиационной и химической защиты, специалисты омского территориального подразделения «ЭКОСПАС», а также пожарные. Ликвидацию последствий течи устраняют. В воздухе превышения допустимой концентрации веществ не обнаружено.

«Пострадавших нет. Угрозы для местных жителей нет, ближайшие дома находятся на безопасном от места происшествия расстоянии. На месте утечки химвещества работают 34 человека, 9 единиц техники, из них от МЧС России — 12 человек, 4 единицы техники», — добавили в ведомстве.

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