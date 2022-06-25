На железнодорожной станции под Омском произошла утечка химикатов
Омск, 25 июня, 2022, 10:06 — ИА Регнум. Спасатели в Омске ликвидируют последствия железнодорожной аварии, в результате чего произошла утечка химической жидкости — толуилендиизоцианата. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по области, угрозы населению нет.
24 июня стало известно, что на станции Входная из контейнера, следовавшего из Владивостока в составе грузового поезда произошла утечка химикатов. Скорость истечения составляет около 120 капель в минуту. Платформу отцепили от поезда и установили на тупиковый путь.
На месте работают представители службы радиационной и химической защиты, специалисты омского территориального подразделения «ЭКОСПАС», а также пожарные. Ликвидацию последствий течи устраняют. В воздухе превышения допустимой концентрации веществ не обнаружено.
«Пострадавших нет. Угрозы для местных жителей нет, ближайшие дома находятся на безопасном от места происшествия расстоянии. На месте утечки химвещества работают 34 человека, 9 единиц техники, из них от МЧС России — 12 человек, 4 единицы техники», — добавили в ведомстве.
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