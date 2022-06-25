Москва, 25 июня, 2022, 10:05 — ИА Регнум. Самый теплый день с начала года ожидает жителей столицы России 26 июня, температура воздуха поднимется до +30 градусов, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Жара в Москве. ВДНХ

Погоду в Москве продолжит формировать обширный антициклон, ожидается небольшая облачность, отсутствие осадков, максимальная температура воздуха в мегаполисе составит +28… +30, в области — от +25 до +30 градусов.

Ветер ожидается северо-восточный 3−8 м/с, атмосферное давление составит 751 мм рт. ст.