Санкт-Петербург, 25 июня 2022, 09:54 — REGNUM В Санкт-Петербурге в Манеже Малого Эрмитажа 26 июня откроется для посетителей выставка шедевров французского импрессионизма из коллекции Сергея Щукина. Об этом сообщает пресс-служба музея.
На экспозиции в манеже будет представлено более 100 экспонатов выставки «Шедевры нового искусства — коллекция Сергея Щукина из Государственного Эрмитажа и Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина». Посетители увидят все картины Сезанна, Гогена и Матисса из собрания великого коллекционера, а также работы Ван Гога, Моне, Пикассо, Дерена и других знаменитых мастеров новой французской живописи.
Выставка в Малом Эрмитаже откроется для посетителей 26 июня и продолжит свою работу 30 октября.
Как сообщало ИА REGNUM, в Государственный музей «Эрмитаж» после выставок в Европе вернулись последние картины, находившиеся за границами России.
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