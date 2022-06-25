Москва, 25 июня, 2022, 09:52 — ИА Регнум. Победители Международного конкурса им. С. В. Рахманинова получат приглашение выступить в Мариинском театре в Санкт-Петербурге после завершения состязаний в Москве. Об этом рассказал глава театра и председатель жюри конкурса по специальности «Дирижирование» Валерий Гергиев агентству ТАСС.

Константин Сомов. Портрет С. В. Рахманинова. 1925

Гергиев добавил, что выступление конкурсантов в Мариинском театре состоится 28 июня — на следующий день после гала-концерта в Московской консерватории. Он отметил, что жюри максимально внимательно отнесётся не только к обладателям первых премий, но и к остальным конкурсантам, проявившим себя в музыкальном состязании.

«Москва, Петербург и регионы России увидят и услышат участников этого действительно знаменательного события — нового конкурса, который рожден стать масштабным», — подчеркнул Гергиев.

Проходящий в Москве международный конкурс приурочен к 150-летию со дня рождения Сергея Рахманинова. Торжественное открытие конкурса состоялось 15 июня.

В состязании принимают участие пианисты, дирижёры и композиторы из России, Белоруссии, Великобритании, Италии, Франции, Германии, Словении, Китая, Сингапура и Бразилии. Победители будут объявлены 26 июня.