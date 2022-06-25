Луганск, , 09:52 — REGNUM За минувшие сутки ВСУ выпустили по населённым пунктам ЛНР четыре ракеты тактического комплекса «Точка-У». Об этом 25 июня сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«24 июня ВСУ выпустили ракеты по н.п. Стаханов, Тепличное, Брянка. Ещё одна ракета была запущена ночью 25 июня, под обстрел попал город Сватово», — отмечается в сообщении.

В результате обстрела в Тепличном ранена мирная жительница, повреждены 28 жилых домов. В Брянке разрушены 2 и повреждены 25 жилых домов, а также газопровод низкого давления. В Стаханове повреждения получили 15 домов и ЛЭП.