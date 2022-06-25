Москва, 25 июня, 2022, 09:51 — ИА Регнум. Эскизный проект космических аппаратов «Гонец-М1» предусматривает изготовление спутников полностью на российской компонентной базе. Об этом сообщили представители Роскосмоса РИА Новости.

Twitter@roscosmos Спутник «Гонец»

В госкорпорации отметили, что использование только российских компонентов позволяет исключить влияние санкционных ограничений. Планируется, что лётные испытания перспективной спутниковой системы начнутся в 2028 году.

Спутники «Гонец-М1» будут использоваться для обеспечения радиотелефонной связи и передачи данных. Одной из сфер применения этих спутников станет обеспечение межмашинного взаимодействия (M2M) и интернета вещей (IoT).

В настоящее время на околоземной орбите функционируют спутники первого поколения группировки «Гонец». Эта система используется в интересах Минтранспорта, Росатома, Росгидромета и других ведомств.